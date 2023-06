Musica e cultura, in val Veny torna l'appuntamento con Celtica

Torna l'appuntamento con Celtica, la festa internazionale di musica, cultura e arte celtica più alta d'Europa che è giunta alla 27/a edizione.

La kermesse si svolgerà dal 29 giugno al 2 luglio, con sede principale nel secolare bosco del Peuterey, in val Veny (Courmayeur), dove oltre 90 artisti saranno protagonisti di 180 eventi fra concerti e workshop di danza, conferenze, passeggiate nella natura, attività per adulti e bambini, animazioni di gruppi storici e flash mob creati con la partecipazione diretta del pubblico. E' anche previsto un mercatino artigianale con 50 espositori. Il programma completo sul sito https://celtica.vda.it/ilprogramma-2023.

Novità di quest'anno sarà un'anteprima di prestigio in occasione della Festa della Musica il 21 e 22 giugno ad Aosta. Tra gli ospiti anche Alan Stivell, riconosciuto come il maggiore esponente della musica bretone e celtica.