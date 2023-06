Chambre, la questione del tunnel Monte Bianco è prioritaria

"Quelle citate nel sondaggio risultano tutte priorità infrastrutturali, prima fra tutte la questione legata al Tunnel del Monte Bianco, sulle quali si ritiene estremamente importante concentrare l'attenzione e proprio in quanto tali sono state inserite nel questionario.

Quello espresso dal sondaggio, come tra l'altro evidenziato anche in sede di presentazione dello stesso e come ribadito anche dal direttore di Uniontrasporti Antonello Fontanili, non è una classifica delle priorità ma una valutazione della percezione degli imprenditori su alcuni interventi ritenuti tutti prioritari e sui quali Chambre e associazioni di categoria stanno conducendo una importante azione di sensibilizzazione, in stretta sinergia con l'Amministrazione regionale, su tutti i tavoli nazionali". Così dalla Chambre valdôtaine in merito all'esito del sondaggio tra le imprese valdostane sulle priorità infrastrutturali, pubblicato nel report della stessa Camera di commercio 'Le imprese valdostane si raccontano' del maggio scorso.