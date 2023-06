Cagliari in ritiro in Valle d'Aosta, in programma tre amichevoli

Il Cagliari effettuerà il ritiro precampionato in Valle d'Aosta dal 24 luglio al 4 agosto. La squadra sarda, neopromossa in serie A con Claudio Ranieri in panchina, sarà ospitata a Saint-Vincent e si allenerà allo stadio Brunod di Chatillon. Sono anche in programma tre amichevoli contro avversari da definire allo stadio Perucca di Saint-Vincent (26 luglio, 29 luglio e 2 agosto).

"L'iniziativa - ha spiegato l'assessore regionale allo sport e turismo - nasce da imprenditori privati. Sarà un anno sperimentale per vedere se c'è reciproca soddisfazione e poi si lavorerà ad un accordo biennale".