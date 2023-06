Transizione energetica, ad Aosta un incontro della Chambre

(ANSA) - AOSTA, 17 GIU - Un workshop dal titolo 'La Transizione energetica: strategie e strumenti innovativi per le imprese e gli enti del territorio': lo organizza martedì 20 giugno la Camera valdostana delle imprese e delle professioni, attraverso lo Sportello Spin2 servizio associato fra la Chambre valdôtaine e Unioncamere Piemonte e in qualità di membro del Sector group Renewable energy della rete Enterprise Europe network (Een).

L'evento si terrà presso la sala 'Augusto Boch' della centrale idroelettrica di Saumont 'Michel Gonrad', in località Saumont ad Aosta.

La Chambre valdôtaine, assieme alle altre camere di commercio italiane, è stata infatti coinvolta in un progetto inerente la Transizione energetica. Le Camere di commercio italiane promuovono in particolare la nascita sul territorio di Comunità energetiche rinnovabili (Cer), un modello innovativo di utilizzo di fonti rinnovabili in grado di coinvolgere attori pubblici e privati quali imprese, comuni, associazioni di categoria, cittadini, generando benefici ambientali, sociali ed economici per tutti i suoi aderenti e per il territorio.

Il primo appuntamento verterà sulle strategie e su alcuni strumenti innovativi a disposizione delle imprese e degli enti del territorio, per facilitare il loro processo di transizione energetica; seguirà l'illustrazione di alcune buone pratiche a livello regionale e alpino. Nel pomeriggio, è prevista una visita alla centrale idroelettrica storica di Saumont 'Michel Gonrad'. Per partecipare occorre registrarsi online entro il 19 giugno sul sito: https://www.ao.camcom.it (ANSA).