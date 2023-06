Lavoro, nel primo trimestre l'occupazione sale al 72,4% in Vda

(ANSA) - AOSTA, 17 GIU - Cala il tasso di disoccupazione e aumenta quello degli occupati in Valle d'Aosta. In base all'ultimo rilevamento Istat, nel primo trimestre del 2023 le persone in cerca di lavoro sono il 4,1% (a fronte di una media italiana dell'8,5% e del 5,2% nel Nord-ovest); un anno fa erano il 6,3%. Si tratta del secondo migliore valore d'Italia: fa meglio solo la provincia di Bolzano (3%). Tra i maschi, il valore è sceso dal 6,8% al 3,9%, tra le femmine dal 5,8% al 4,4%.

Parallelamente il tasso di occupazione, in 12 mesi, è salito dal 69,6% al 72,4% (a fronte di una media italiana del 60,6% e del 67,8% per il Nord-ovest). Anche in questo caso, fa meglio solo la Provincia di Bolzano (74,1%). Tra i maschi, il tasso di occupazione è salito dal 71,8% al 75,6%, tra le femmine dal 67,3% al 69,2%; valore, quest'ultimo, che è il più alto d'Italia, a pari merito con Bolzano.

Rispetto al quarto trimestre del 2022, il tasso di disoccupazione aumenta dello 0,4%, quello di occupazione del 2,5%. (ANSA).