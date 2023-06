Incendio in alloggio ad Aosta, intervento dei vigili del fuoco

(ANSA) - AOSTA, 17 GIU - Un incendio è divampato nel pomeriggio in un alloggio della periferia ovest di Aosta.

L'appartamento si trova all'ultimo piano di una palazzina di via Sinaia, nelle vicinanze di viale Europa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale.

Una donna e i suoi due figli minorenni sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta per precauzione. A causa dei fumi respirati è possibile che abbiano riportato una lieve intossicazione. Probabilmente l'alloggio sarà dichiarato inagibile. (ANSA).