Festa della musica, un pomeriggio alla torre dei Balivi

(ANSA) - AOSTA, 17 GIU - Un pomeriggio di musica e di canto per festeggiare la giornata europea della musica e il solstizio d'estate. Il Conservatoire de la Vallée d'Aoste ha organizzato una serie di attività in occasione della 'Festa della musica' di mercoledì 21 giugno, quando negli spazi interni ed esterni della torre dei Balivi di Aosta - dove sorge la sede dell'Istituto - si esibiranno diversi studenti.

A partire dalle 14 si alterneranno svariati gruppi strumentali e vocali con un programma variegato. La 'Festa della Musica' rappresenta anche un'occasione per presentare le eccellenze dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta e l'offerta formativa in vista del prossimo anno accademico.

Al fianco degli allievi del Conservatoire anche i musicisti di Suono gesto musica danza (Sgmd) di Aosta, del Liceo musicale Newton di Chivasso e del Liceo musicale di Aosta.

Sono previste esibizioni differenti ogni ora, tra l'auditorium Renato Callisto Arnod e il cortile dei Balivi.

