Export, calo del 10,9% in Valle d'Aosta nei primi tre mesi

(ANSA) - AOSTA, 17 GIU - Calano le esportazioni in Valle d'Aosta nei primi tre mesi dell'anno. In base ai dati Istat la variazione è del -10,9% rispetto allo stesso periodo del 2022. A pesare maggiormente è il -8,3% relativo ai 'Metalli di base e prodotti in metallo, escluse macchine e impianti', il settore più significativo per l'export valdostano e che rappresenta una quota dello 0,9% a livello italiano.

Considerando i settori che hanno una quota di almeno lo 0,1% sul totale nazionale, sono in calo anche, tra gli altri, i prodotti delle attività manifatturiere (-10,9%), il legno e i prodotti legno ad esclusione dei mobili (-10,8%) e il settore 'Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (-58,7%).

Tra i settori con segno positivo figurano gli alimentari e bevande (0,4%), gli articoli in gomma e le materie plastiche (27,5%) e i mobili (29,1%).

A livello nazionale, le esportazioni segnano un +9,8% nel primo trimestre su base annua. L'aumento è molto elevato per il Centro (+20,3%) e per il Sud (+14,0%), in linea con la media nazionale per il Nord-ovest (+9,8%), relativamente più contenuto per il Nord-est (+5,1%) e le Isole (+2,1%). (ANSA).