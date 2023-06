Aosta, pronto il 'Baby pit stop' nella farmacia comunale 4

(ANSA) - AOSTA, 17 GIU - L'azienda pubblici servizi Aosta (Aps) inaugurerà martedì 20 giugno alle ore 11 il 'Baby pit stop' allestito nella farmacia comunale numero quattro, al civico 13 di via Dalla Chiesa.

L'amministrazione comunale fa sapere che "la postazione, individuata in una zona riparata e discreta della farmacia prossima alla porta d'ingresso, sarà a disposizione delle mamme per l'allattamento al seno di neonati e neonate, ma anche per il cambio dei bambini e delle bambine da parte dei genitori".

Il Baby pit stop è stato realizzato dal Comune, attraverso l'assessorato alle Politiche sociali e alle pari opportunità, a seguito dell'approvazione all'unanimità di una mozione presentata dal gruppo La Renaissance valdôtaine, nella seduta consiliare del febbraio 2022.

Il Baby pit stop è un progetto promosso dall'Unicef. (ANSA).