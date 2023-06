Uso inappropriato elisoccorso, 300.000 euro all'Usl nel 2022

Ammontano a 308.000 euro gli introiti per l'uso inapprorpiato dell'elisoccorso nel 2022. Si tratta di quasi 100.000 euro in più rispetto al 2021 (210.000 euro). Nel 2020 era stato di 175.000 euro.

Fra gli introiti per le chiamate inappropriate, 158.000 euro saranno destinati alle attività formative per il personale sanitario e non sanitario dell'emergenza impegnato in attività di elisoccorso e 109.000 euro per l'acquisto e il rinnovo di strumentazione. In base al tariffario, in caso di intervento inappropriato (ad esempio un alpinista bloccato in parete o un escursionista con attrezzatura inadeguata) la richiesta è di 800 euro per i cittadini iscritti al Servizio sanitario nazionale e fino a un massimo di 3.500 euro per gli stranieri.