Scontro tra auto e furgone a Montjovet, due donne in ospedale

Un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 26 all'altezza di Montjovet, in frazione Berriaz. Sono rimasti coinvolti un furgone e due auto. Due donne che erano a bordo di un veicolo leggero sono state portate dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Aosta. Le sono condizioni sono in fase di diagnosi.

In base a una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent, si è verificato uno scontro frontale tra una Fiat Panda e un furgone Ford Transit. A bordo dell'auto, poi tamponata da un altro veicolo a seguito del frontale, si trovavano madre e figlia, trasportate in codice rosso all'ospedale Parini di Aosta. Otto in totale le persone coinvolte nell'urto.