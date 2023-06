Muay thai, Michieletto racconta la sua vittoria a Bangkok

''Si è confermato un match duro come avevamo previsto, la mia avversaria è partita 'a bomba', e nel primo round ho avuto un momento di difficoltà. Poi ho recuperato bene, fino al verdetto che era quello che speravo: la vittoria.

In realtà prima non ero agitata, anzi ho anche dormito nello spogliatoio. Certo, poi quando si è avvicinato il mio di combattimento la tensione è salita''. Così Martine Michieletto - la prima atleta italiana a vincere il match di esordio in One Championship con guanto da quattro once, che si è tenuto sabato scorso sul ring di Bangkok - durante la conferenza stampa che si è tenuta ad Aosta al suo rientro dalla Thailandia. La valdostana, 31 anni, di Donnas, portacolori del Fighting Club Valle d'Aosta ha battuto ai punti la britannica Amber Kitchen e si conferma così l'atleta donna italiana più forte all'interno degli sport da combattimento. Dal suo esordio sui ring dieci anni, ha portato a casa 50 vittorie su 68 combattimenti, vincendo otto titoli mondali nelle specialità dalla kickboxing e della muay thai.

L'atleta sottolinea come ''era la prima volta che combattevo con i guanti da quattro once, li avevo usati in allenamento, ma è diverso. I colpi sono più intensi, anche quelli che ricevi e devi considerare le distanze in modo diverso. E per me era un esordio, senza contare che ho combattuto alle otto del mattino e mi sono dovuta svegliare alle quattro. E' stata una decisamente settimana intensa, partita appena arrivati con il set fotografico e poi le prove di peso e infine il combattimento''.

Il presidente italiano di One Championship, Carlo Di Blasi, in un video messaggio, oltre a complimentarsi con la fighter valdostana di muay thai si augura ''che si possa realizzare proprio in Valle d'Aosta un evento di One Championship di livello mondiale per poter vedere combattere dal vivo Martine''.

L'allenatore della pugile, Manuel Béthaz, spiega come tra i prossimi obiettivi ''vi si la realizzazione di due eventi, uno a Villeneuve e l'altro a Donnas per promuovere gli altri atleti del club''.