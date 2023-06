Maestra di sci morta a 25 anni, sabato il funerale a La Thuile

Sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di La Thuile sabato 17 giugno alle ore 10 il funerale di Janira Mellé, la maestra di sci di 25 anni morta il 10 giugno scorso all'ospedale Parini di Aosta, dove si era presentata pochi giorni prima con forte mal di testa e febbre alta. Un'ora prima il feretro arriverà alla sede della scuola di sci di La Thuile, in frazione Entrèves 147. Dopo la funzione religiosa si proseguirà per il tempio crematorio di Aosta. La Corona verrà recitata oggi alle 20.30 presso la chiesa parrocchiale San Nicola di La Thuile. La giovane lascia la madre Grazia, il papà Ruggero, il fratello Massimiliano con la moglie Valentina, il fidanzato Didier.

La procura di Aosta ha concesso il nulla osta alla sepoltura dopo l'autopsia svolta ieri dal medico legale Roberto Testi all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, nell'ambito del fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Per avere i primi esiti occorrerà attendere i risultati degli esami di laboratorio. L'Usl della Valle d'Aosta sospetta si sia trattato di caso di meningoencelofalite. L'obiettivo dell'esame autoptico, oltre che di stabilire le cause della morte, è anche di accertare eventuali collegamenti con l'intervento a una caviglia che la giovane aveva subito nella stessa settimana del decesso in una clinica di Torino. Prima cioè di presentarsi in pronto soccorso ad Aosta con sintomi che hanno fatto pensare ai medici a un problema al sistema nervoso centrale di tipo infettivo. Janira era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione. Si era tentato anche un intervento neurochirurgico, considerato l'importante edema cerebrale. Ma la situazione era precipitata ancora, fino all'accertamento della morte cerebrale, sabato sera. Si era procurata l'infortunio alla gamba a causa di un incidente in bicicletta durante una vacanza in Sicilia, dove era stata soltanto ingessata.