Gran Paradiso, recuperati due alpinisti in difficoltà

Due alpinisti in difficoltà sono stati recuperati all'alba sul Gran Paradiso, al confine con il Piemonte, dal Soccorso alpino valdostano. Illesi, non erano in grado di proseguire a causa delle condizioni della neve. I due alpinisti sono stati tratti in salvo a circa 3.800 metri di quota in elicottero, verso le ore 5.30, e portati all'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe.