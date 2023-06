Condominio Arco d'Augusto, per Vda aperta "colpa del Comune"

"È sbagliato continuare ad addossare le colpe sulla legge casa, quando il permesso a costruire e la pianificazione del territorio spetta al Comune. Ancora più grave che a non assumersi la responsabilità di una scelta urbanistica sbagliata siano forze di governo come il Pd e Rete civica che, quando si candidarono come Pcp, avevano promesso agli elettori non solo una città migliore ma anche un'Amministrazione trasparente e giusta per tutti". E' quanto si legge in una nota della coalizione Valle d'Aosta aperta in merito al progetto di costruzione di un condominio all'Arco d'Augusto.

"Il Comune con questo permesso a costruire - prosegue la nota - ha fatto una scelta: autorizzare tetti piani e senza lose in centro, andare contro il parere della Commissione edilizia e sminuire qualsiasi approfondimento della quinta Commissione, già convocata per lunedì, riducendolo a semplice presa d'atto.

Noi abbiamo un'idea diversa rispetto alla pianificazione del territorio, chiedendo una sospensione della legge casa nei comuni dove è stata ampiamente utilizzata, ma non certo derogando ad elementi qualificativi dei centri storici".