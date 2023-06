Coldiretti Valle d'Aosta, Alessia Gontier nuova presidente

Alessia Gontier è stata eletta all'unanimità presidente di Coldiretti Valle d'Aosta. Succede ad Alessio Nicoletta, non più candidato.L'assemblea si è svolta nella sala Monte Bianco del Centro Congressi del Grand Hotel Billia a Saint-Vincent. "In continuità con chi mi ha preceduto - ha dichiarato Gontier - lavorerò per porre al centro dell'azione di Coldiretti la valorizzazione del prodotto e delle aziende valdostane che rappresentano un prezioso presidio per il nostro territorio e rivestono un'importanza non solo economica, ma anche sociale in un quadro di progressivo spopolamento della montagna. Ci terrei a farlo in sinergia con le altre realtà produttive valdostane per proporre e portare progetti condivisi e di qualità sui tavoli istituzionali".