Cogne acciai speciali, 13 settimane di cassa integrazione

Alla Cogne acciai speciali si apre la cassa integrazione guadagni ordinaria. "Durerà 13 settimane. E' un fenomeno abbastanza ciclico, in questo momento il mercato dell'acciaio è in calo, soprattutto a livello europeo. Ci è stata data garanzia dall'azienda che i posti a tempo determinato saranno mantenuti. Dopo l'estate occorrerrà capire se questa crisi sarà momentanea o no, staremo attenti all'evolversi della situazione", sottolinea Gabriele Noto, segretario Uilm Uil Valle d'Aosta.

Spiega Fausto Renna, segretario Fim Cisl Valle d'Aosta: "La flessione riguarda il mercato dell'acciaio, che si riversa sulla vergella e anche sull'automotive. In base ai dati che abbiamo, mi sento di dire che non è un fenomeno preoccupante. Non interessa tutti i dipendenti e non va nemmeno a settimane intere. Quando possibile, quei giorni saranno utilizzati per corsi di aggiornamento dei lavoratori. L'orizzonte temporale è fino alla 'fermata', che mediamente dovrebbe andare dall'ultima settimana di luglio alla terza di agosto".