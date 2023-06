Vini in vigna, edizione 2023 fa tappa a Aymavilles e Quart

Torna l'appuntamento con "Vini in vigna", rassegna promossa dal Consorzio Vini Valle d'Aosta per far conoscere le eccellenze vinicole valdostane. Nell'estate 2023 sono in calendario due appuntamenti organizzati in location d'eccezione: il 29 luglio a Aymavilles e il 12 agosto a Quart.

Le degustazioni saranno accompagnate da assaggi di prodotti tipici locali con la possibilità di acquistare le bottiglie direttamente in loco.