Trasporti pubblici gratuiti a Courmayeur per tutta l'estate

Dal 16 giugno al 30 settembre 2023 sulle linee della Val Ferret, Val Veny e circolare il servizio di trasporto pubblico è gratuito. Lo ha deciso l'Amministrazione comunale di Courmayeur, che ha l'obiettivo di "ridurre l'utilizzo delle auto su tutto il territorio comunale al fine di preservare il delicato e sensibile patrimonio naturale e ambientale ai piedi del Monte Bianco".

"Per tutta l'estate offriamo a residenti e ospiti di Courmayeur - commenta il sindaco, Roberto Rota - un servizio di trasporto gratuito. La volontà dell'Amministrazione comunale è quella di porre in essere azioni volte alla riduzione del traffico veicolare ai piedi del Monte Bianco e in particolare nelle Valli Ferret e Veny. Intervenire in questo senso significa agire concretamente su un tema di estrema attualità in un periodo di alta frequenza turistica come l'estate". "La mobilità sostenibile che portiamo avanti, anche con il servizio di e-bike sharing recentemente implementato, promuove un'offerta turistica - pèrosegue - attenta al rispetto del territorio in cui viviamo.

Una scelta sostenibile quindi per l'ambiente e per la qualità di vita di tutti, coerente con le azioni che stiamo portando avanti e pienamente in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2023 delle Nazioni Unite".

Orari e linee al link: https://aosta.arriva.it/courmayeur-mont-blanc.