Tasso dispersione scolastica al 14% in Valle d'Aosta

Il tasso di dispersione scolastica in Valle d'Aosta è del 14%, due punti percentuali in più rispetto alla media italiana. "Si tratta purtroppo di un tema 'à la une' nella nostra regione e dipende sia dalla composizione sociale della nostra comunità sia dal territorio che essendo particolarmente frammentato ha delle ricadute nelle zone montane più decentrate", dice l'assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz.

Per far fronte al problema si sta lavorando con fondi del Pnrr e dal prossimo anno "sarà inserita la nuova figura del tutor orientatore che si occuperà dell'accompagnamento dello studente perché l'orientamento è fondamentale e va messo a sistema", aggiunge la sovrintendente agli Studi, Marina Fey. Quando si parla di dispersione "va fatto un distinguo - prosegue Fey - perché c'è quella esplicita, che per noi è del 14% e quella implicita che riguarda studenti che magari ottengono il diploma ma, in base alle prove Invalsi, non hanno competenze adeguate al livello minimo richiesto". L'obiettivo "è quello di abbassare questa percentuale e limitare la dispersione", conclude la sovrintendente.