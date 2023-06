Scuola, esami per oltre 2.000 studenti in Valle d'Aosta

Sono 2.079 gli studenti che affronteranno gli esami di terza media e di maturità nel 2023 in Valle d'Aosta. Nel dettaglio, 871 saranno chiamati per la maturità. Superata la pandemia "l'esame torna a essere organizzato come previsto dalle norme - dice la sovrintendente agli Studi, Marina Fey - con due prove scritte previste a livello nazionale a cui in Valle d'Aosta si aggiunge anche il francese. Seguirà il colloquio orale" e per la prima volta "la commissione d'esame dovrà tenere conto anche del curriculum dello studente".

La prima prova di italiano è in calendario il 22 giugno, il giorno dopo ci sarà la seconda - che torna a essere nazionale e non predisposta dalle singole istituzioni scolastiche - mentre il 27 giugno è prevista quella di francese. Per le commissioni d'esame ci saranno tre componenti esterni e tre interni all'istituto. "Le esperienze inserite nel curriculum dello studente, che comprendono quelle informali di volontariato, musicali, eccetera, compongono un quadro olistico del ragazzo e cambiano quella modalità di scuola del giudizio unico", aggiunge l'assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz. "La scuola valdostana - prosegue - guarda innanzitutto allo studente, anche per questo abbiamo modificato il titolo dell'assessorato, non più Istruzione ma Sistema educativo, protagonista deve essere tutta la comunità educante".

Sono 1.208 gli studenti che sosterranno l'esame di terza media.

Il calendario viene definito dalle singole scuole, tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. "In generale i numeri potrebbero subire delle piccole variazioni dopo gli scrutini", precisa Fey.