Sanità: Uberti (Usl Vda), 'i gettonisti sono una sconfitta'

"Mi fa schifo dover ricorrere ai medici 'gettonisti' perché è una sconfitta per il nostro sistema sanitario nazionale. Però non abbiamo alternative". A dirlo è il direttore generale dell'Usl della Valle d'Aosta, Massimo Uberti.

Rispetto ad altre regioni "usiamo delle cautele in più, prendiamo solo medici specialisti che possiedono i requisiti necessari per partecipare ai concorsi", precisa. In Valle d'Aosta "i finanziamenti alla sanità sono più alti che nel resto di Italia, da questo punto di vista una situazione così favorevole non l'ho mai trovata" ma "siamo messi peggio rispetto all'attrattività per una questione geografica: siamo lontani dai centri universitari. Quindi dobbiamo essere più bravi degli altri", aggiunge Uberti.

In merito alla fuga di infermieri in Svizzera "molti ci vanno perché non hanno limiti di orario di lavoro come previsto dalla norma europea, hanno turni più concentrati ma lavorano le stesse ore. Ed è un paradosso dopo tutte le lotte sindacali che ci soni state qui per questi diritti", conclude il direttore sanitario.