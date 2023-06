Salviamo la sanità pubblica, in Vda persi 262 medici in 10 anni

Dal 2013 a oggi, per dimissioni o pensionamenti, sono andati via 262 medici in Valle d'Aosta. A rendere noto il dato è Riccardo Brachet Contul, presidente del sindacato della dirigenza medica. "In Valle d'Aosta mancano dai 40 ai 60 medici, 20 dirigenti sanitari e 10 veterinari", dice Brachet, in occasione del convegno "Salviamo la sanità pubblica".

Per Brachet Contul i fattori che negli anni hanno influito negativamente sulla sanità pubblica sono "i tagli lineari, i tetti di spesa fissi, il blocco del turn over, una mancata programmazione a lungo termine, il taglio dei posti letto in ospedale e un sistema aziendalistico che non ha preso il plus delle altre organizzazioni non sanitarie". I tagli lineari "hanno portato alle liste d'attesa e alla mobilità passiva" ma il trend degli investimenti sulla sanità "in Valle d'Aosta ora sembra in aumento mentre nel Nord Italia si è tornati a una riduzione dopo il Covid", prosegue Brachet Contul. Aumenta il ricavo degli istituti che offrono prestazioni sanitarie private: "In Valle d'Aosta per sei società il ricavo è stato di 2,7 milioni di euro", aggiunge.