Fotografia, ad Aosta le 'Storie di viaggio' di Andrea Alborno

Rimarrà aperta fino all'8 ottobre la mostra fotografica "Andrea Alborno. Storie di viaggio", allestita nella sede espositiva Hôtel des États di Aosta.

L'esposizione si compone di una selezione di immagini di viaggio realizzate dall'autore, che ha collaborato nel corso degli anni con alcune delle maggiori riviste di settore, da Meridiani Montagne a National Geographic Traveller.

"Andrea Alborno appartiene a quei fotografi - scrive nel catalogo la curatrice, Daria Jorioz - che ci consegnano documenti visivi sui quali vale ancora la pena soffermare gli occhi, prendersi del tempo, osservare prima di andare oltre.

Questo avviene perché la pratica della fotografia in Alborno è onesta e artigianale, istintiva e nel contempo meditata. Per quanto consapevole e solidamente sorretto da una riflessione sui processi creativi, l'autore privilegia una prospettiva personale e un approccio quasi mistico. Per lui la fotografia di viaggio è incontro e scoperta, condivisione e rispetto".

Fotoigrafo e giornalista, Andrea Alborno ha iniziato l'attività nel 1996 esplorando temi culturali e sociali ma ha anche prodotto reportage turistici, di interni e di design. I suoi lavori sono stati pubblicati su riviste italiane e internazionali, tra cui Tuttoturismo, Meridiani, Panorama Travel, Gulliver, Airone, Alp, Meridiani Montagne, D-la Repubblica delle Donne, Gente Viaggi, Elle, Anna, Figaro, Geo, National Geographic Traveller.