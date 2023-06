Cogne acciai speciali compra stabilimenti in Usa

(ANSA) - AOSTA, 15 GIU - Dopo la Svezia e il Regno unito, la Cogne acciai speciali punta a uscire dall'Europa per acquisire stabilimenti anche negli Stati Uniti.

Lo dice l'amministratore delegato dell'azienda, Massimo Burelli, che dopo il passaggio societario con la Walsin Lihwa Corporation è diventata leader mondiale nella produzione di acciai inossidabili.

"Al momento sono cinque i dossier aperti per l'espansione - dice Burelli - sia in Italia sia all'esterno. Il leit motiv è essere allineati con la strategia per crescere con leghe di nichel e creare le condizioni per creare un allargamento nel mercato". "Al momento non è possibile fornire ulteriori dettagli perché si tratta in alcuni casi di società quotate" - conclude - ma "ci stiamo attivando seriamente per ampliare il nostro perimetro". (ANSA).