Aosta11100cup, il calcio infiamma il 'cuore' della città

Tre giorni di sport nel 'cuore' della città di Aosta, con un torneo di calcio a cinque che coinvolgerà 45 squadre (21 pro, 16 amatori e 8 femminili) per un totale di 450 giocatori impegnati in 188 partite. Sono i numeri della seconda edizione di "Aosta11100cup", manifestazione in programma il 23, 24 e 25 giugno. Le partite si giocheranno su due campi sintetici allestiti in piazza Chanoux e sul campo del Convitto regionale.

"Le manifestazioni sportive - ha commentato l'assessora Alina Sapinet - sono promozione per il benessere oltre che un rilancio a fini turistici". "Per noi - ha aggiunto Giuseppe Rao, membro dell'organizzazione - è una grande sfida con grandi numeri". I risultati delle partite e le classifiche potranno essere seguiti su un'app continuamente aggiornata. Sono previste anche attività collaterali tra cui un torneo di padel a Gressan (48 giocatori), un torneo di volley under 15 e uno di calcio per bambini al Puchoz.