Usl, trenta candidati per cinque concorsi pubblici

Sono 30 in candidati iscritti agli ultimi cinque concorsi pubblici dell'Usl della Valle d'Aosta in scadenza a maggio per cinque specialità sanitarie. Nel dettaglio, 11 si sono presentati per la Pneumologia, 10 per la Chirurgia generale, cinque per quella vascolare, due per la toracica e due per l'Urologia.

"Si tratta di un buon risultato che ci permetterà di mantenere e implementare i servizi e un buon segnale sulle azioni di reclutamento portate avanti dalle nostre Strutture" dice il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti. Fra settembre e marzo infatti sui 16 concorsi espletati dei 25 banditi nove erano andati deserti.

"La nostra Azienda continua a investire nelle risorse umane esplorando tutte le strade possibili, in sinergia con l'assessorato alla Sanità", prosegue Uberti.

"Stiamo potenziando l'attività di scouting, anche attraverso maggiori collaborazioni con le Scuole di specializzazioni e altre Asl di Regioni limitrofe, da parte dei responsabili delle Strutture aziendali. Tra l'altro - conclude il direttore generale - abbiamo una buona risposta da parte degli specializzandi, che notoriamente scelgono in base alle opportunità di crescita professionale. E' un buon segno per il nostro ospedale".