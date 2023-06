Università Valle d'Aosta, 27% degli studenti va in Erasmus

Il 27,9% degli studenti dell'università della Valle d'Aosta hanno compiuto un'esperienza di studi all'estero. La media nazionale è dell'8,3%. Emerge dal report annuale di AlmaLaurea su "Profilo e condizione occupazionale dei laureati" che per l'UniVda ha coinvolto 193 studenti. Nella regione alpina l'età media di laurea è di 26,5 anni, la quota di laureati in corso del 70,5% e il voto medio di laurea 102,1 su 110. Il 94,5% dei laureati all'UniVda si è detto soddisfatto dell'esperienza di studio.

Rispetto alla condizione occupazionale l'indagine ha coinvolto 174 laureati triennali nel 2021 contattati nel 2022: il tasso di occupazione è del 73,3% e quello di disoccupazione del 12,5%. La retribuzione media è di 1.218 euro al mese, contro la media nazionale di 1.332 euro.

Per le lauree magistrali in tasso di occupazione a un anno dal titolo è dell'88,2% con una retribuzione media di 1.483 euro (media nazionale 1.366). A cinque anni dal titolo è del 91,3% (1.666 euro al mese contro i 1.697 della media nazionale).