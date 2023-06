Marché aux fleurs, poesia e fiori al castello di Aymavilles

Passeggiare tra colori e profumi, esplorando il Castello di Aymavilles e il suo parco settecentesco, incontrando esperti di floricultura e di letteratura: il 17 e il 18 giugno è in programma la prima edizione del "Marché aux Fleurs", evento organizzato in collaborazione con Asproflor (associazione produttori florovivaisti).

"La tenuta diventa un grande giardino - si legge nella presentazione - dove vivere esperienze, perdersi tra il profumo dei fiori dalle mille tonalità e assaporare la stagione più colorata e dolce dell'anno. Accompagna la mostra-mercato un programma di eventi e visite guidate alla scoperta del castello-museo e del suo parco".

"Fiori, piante e poeti" è un appuntamento per agli appassionati della letteratura: il 17 giugno alle 11 Giovanni Barberi Squarotti, docente di letteratura italiana all'Università di Torino, attraverso aneddoti e curiosità guiderà il pubblico in un viaggio che abbina il regno vegetale ai poeti più importanti; il giorno successivo, sempre alle 11, appuntamento con "Il Giardino di montagna e i cambiamenti climatici" in cui si parlerà di erbacee perenni, rose e ortensie con spiccata resistenza al freddo insieme a Paolo Pozzo ed Enrico Riva. Sono previste attività anche per i bambini dai 6 ai 12 anni.