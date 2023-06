Industria: Burelli (Cas), strada è business all'estero

"La Cogne continuerà a crescere, in dotazione organica aumentando i turni e la produzione nel sito e sta prendendo anche la strada di acquisire realtà compatibili e tangenti al nostro business, all'estero". Lo dice l'amministratore delegato della Cogne acciai speciali, Massimiliano Burelli, in occasione del centenario della fabbrica durante un convegno dedicato alla siderurgia alla Pépinière di Aosta. "Abbiamo appena chiuso due operazioni in Svezia e Regno Unito e lì esporteremo il modello Cogne per lavorare con un unico modello di gestione che mette le persone al centro di tutto", ha proseguito, soffermandosi poi sul tema della sicurezza: "Il nostro obiettivo è portare a casa tutti i nostri dipendenti senza nessun tipo di infortunio e questo arriverà, non è questione di se ma di quando".