E-bike Mont Blanc, al via progetto per potenziare fruizione

Quasi un milione di euro per il progetto "E-bike Mont-Blanc", cofinanziato dal programma Interreg Alcotra Italia-Francia 2021-2027. L'obiettivo è "valorizzare in modo sostenibile il patrimonio naturale e culturale del Monte Bianco attraverso la promozione e la gestione integrata e transfrontaliera della pratica ricreativa e turistica della e-bike". Il progetto dovrà concludersi in 15 mesi. In dettaglio "sarà attuata una strategia transfrontaliera per proporre alla clientela turistica, coinvolgendo operatori e aziende locali, una nuova destinazione turistica internazionale per le e-bike che sia fortemente caratterizzata dalla sostenibilità e da una fruizione rispettosa della montagna".

Tre le attività previste: una strategia di promozione transfrontaliera che valorizzi l'offerta esistente e che comunichi le potenzialità, la ricchezza e la diversità di offerta e-bike dell'insieme dei versanti del Massiccio, facendo percepire il valore aggiunto di una vacanza 'plein air' dove si può praticare la e-bike su itinerari che spaziano dalla Val Ferret di Courmayeur sino a tutta la Valle di Chamonix; il potenziamento dell'offerta di itinerari per e-bike si terrà da un lato adeguando i sentieri attuali per consentire la pratica della e-bike riducendo le interferenze con i randonneur e dall'altro realizzando nuovi tratti di percorso in punti strategici della rete di percorsi; la creazione di un nuovo servizio di trasporto delle e-bike transfrontaliero, attraverso il Tunnel del Monte Bianco, che oggi non esiste. In tal senso due le soluzioni: l'introduzione nel servizio di linea bus tra Courmayeur e Chamonix esistente di un'offerta specifica per le e-bike, dotando i bus, durante il periodo estivo, di idonei portabici e la creazione di un servizio di navette a chiamata, gestite da noleggiatori privati che mettono a disposizione della clientela un pacchetto di tragitti transfrontalieri, in particolare per i gruppi.