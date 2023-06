Culturété, un'estate di eventi nei siti culturali valdostani

Dal 10 luglio a fine agosto 2023 torna "Culturété", rassegna di eventi che si svolge nei siti culturali della Valle d'Aosta. "Un ricco calendario di appuntamenti e incontri - si legge nella presentazione - dove scoprire e visitare, sotto una nuova luce, i luoghi della cultura: i castelli ospitano concerti serali, visite guidate e performance artistiche, i musei diventano atelier per esprimersi con gli acquerelli, la fotografia e il disegno, i segreti dell'Aosta romana e delle vallate laterali vengono svelati dagli archeologi, mentre le storie dell'antichità prendono vita e diventano un gioco a misura di bambino".

La rassegna prevede quattro sezioni principali - Castelli in festa, Archéoété, Storie per gioco ed Estate in gamba - in varie località (Gressoney, Fénis, Aymavilles, Sarre, Aosta, Ayas, Gran San Bernardo) "Quest'anno più che mai Culturété è all'insegna della globalità - sottolinea Viviana Maria Vallet, dirigente della Struttura Patrimonio storico-artistico e gestione dei siti culturali - dal momento che al suo interno le iniziative proposte spaziano dall'archeologia alla cultura walser e dai castelli medievali all'arte contemporanea. La scelta dell'immagine grafica ben rappresenta, infatti, l'idea di una cultura dalle mille sfaccettature".