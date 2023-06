Consulta pari opportunità, slitta nomina presidente

E' stata rinviata a un prossimo incontro l'elezione della presidente e del comitato esecutivo della Consulta regionale per le pari opportunità, istituita nel 1983 e "riordinata" nel 2009. L'organismo si propone di "attuare politiche per il rispetto delle identità e della valorizzazione delle differenze di genere, dell'equità di distribuzione dei poteri e delle responsabilità tra i generi, del superamento delle discriminazioni, dirette o indirette, verso le donne e dell'incremento della loro partecipazione in ogni ambito".

"Saluto con piacere - dichiara il Presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin -la prima riunione di questa Assemblea. È un organismo importante che sollecita l'approfondimento e la diffusione del discorso sulle pari opportunità, mettendo a confronto le realtà femminili del mondo professionale, imprenditoriale, politico e dell'associazionismo".