Suv fuori strada ad Aosta, incastrato su ringhiere salva pedoni

(ANSA) - AOSTA, 13 GIU - Un Suv è uscito di strada lunedì sera ad Aosta ed è rimasto incastrato nelle barriere a protezione del marciapiede. L'incidente, che ha attirato l'attenzione di numerosi passanti, è avvenuto all'altezza della rotatoria di viale Partigiani, sul lato di via Chambery.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo. Per rimuoverlo è stato necessario l'impiego dell'autogru. La dinamica dell'incidente, probabilmente autonomo, è al vaglio della polizia. (ANSA).