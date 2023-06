Sanità: Cgil, serve un contratto per dare fondi aggiuntivi

(ANSA) - AOSTA, 13 GIU - "Nessun fondo aggiuntivo per la sanità da parte del governo Meloni e questo è il risultato! Va da sé che poi dalla Svizzera (nello specifico Canton Vallese) nasca la volontà dell'istituzione di un contratto collettivo che oltre ad alzare i salari porterebbe beneficio anche ai lavoratori delle case di riposo e a coloro che si occupano dell'assistenza domiciliare. Fermo restando che il contratto collettivo nazionale rimane e deve rimanere il punto focale, come Fp Cgil abbiamo sostenuto da sempre come in Valle d'Aosta si dovrebbe dare gambe da tempo al contratto collettivo di secondo livello in modo che si possano elargire fondi aggiuntivi". A dirlo è il segretario generale della funziona pubblica, Igor De Belli, commentando la scelta del Canton Vallese di puntare sull'assunzione di 60 infermieri a tempo pieno in poco più di 2 anni e sullo studio di un contratto collettivo. "La penuria di personale sanitario, medici e infermieri, è sotto gli occhi di tutti, e non vale solo per la Valle d'Aosta ma per tutto il contesto nazionale ed europeo. Ma se i nostri infermieri e medici emigrano soprattutto verso la Svizzera un ragionamento bisogna farlo e non da adesso. Salari più alti e possibilità di avanzamenti di carriera, rimangono punti fermi. Bisogna lavorare in questa direzione - prosegue De Belli - in modo da permettere alle lavoratrici e ai lavoratori della sanità di vedere la Valle d'Aosta come un progetto di vita futura a lungo termine e non con 'contentini' una tantum. Stabilità, tutela dei diritti e aumento dei salari, i tre punti cardini".

(ANSA).