Protezione civile, elisoccorso notturno possibile dal 2024

(ANSA) - AOSTA, 13 GIU - "Con l'audizione del presidente della Regione, Renzo Testolin e del capo della protezione civile, Pio Porretta, la commissione ha preso atto che, sul piano tecnico, sono già state avviate tutte le verifiche necessarie per l'attivazione del servizio che potrebbe decorrere, con la gradualità richiesta dalla particolarità del progetto, dall'inizio del 2024". Lo ha detto il presidente della terza commissione 'Assetto del territorio' Albert Chatrian (Av-Vdau), dopo la riunione che ha esaminato l'ordine del giorno, approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del primo dicembre scorso, sul progetto dell'elisoccorso notturno.

"Estendere l'operatività del servizio di elisoccorso alle ore notturne - prosegue Chatrian - significherà investire in sicurezza, aumentando l'attrattività e il valore del nostro territorio per residenti e turisti". (ANSA).