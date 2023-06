Pescatore non rientra a casa, trovato senza vita nel Buthier

(ANSA) - AOSTA, 13 GIU - E' stato trovato senza vita il corpo di Eugenio Jordan, di 72 anni, di Valpelline, il pescatore che risultava disperso da ieri sera. La corrente del Buthier lo ha trascinato a valle per alcuni chilometri, sino all'area a monte di regione Saumont, ad Aosta. Le cause del decesso sono da accertare ma l'ipotesi più probabile al momento è che sia scivolato nel torrente, mentre si trovava al confine tra Valpelline e Roisan per pescare. In quella zona era stata trovata la sua auto, dopo che i familiari avevano dato l'allarme ieri sera.

Pensionato Enel, lascia la moglie, il figlio dipendente comunale a Valpelline e tre nipoti. Appassionato anche del gioco delle bocce, ieri sera era atteso a un torneo, a cui non si è mai presentato. "L'amministrazione comunale tutta si stringe attorno alla sua famiglia", dichiara il sindaco di Valpelline, Maurizio Lanivi.

Alle operazioni di ricerca, coordinate dai vigili del fuoco, hanno partecipato i carabinieri della stazione di Valpelline, il soccorso alpino valdostano con l'elicottero della protezione civile, il soccorso alpino della guardia di finanza, il corpo forestale della Valle d'Aosta e vigili del fuoco volontari.

