Pescatore non rientra a casa, ricerche nella Valpelline

(ANSA) - AOSTA, 13 GIU - Sono in corso da ieri sera nella Valpelline le ricerche di un pescatore. Sono stati i familiari dell'uomo, un anziano che abita in zona, a dare l'allarme alle forze dell'ordine.

I vigili del fuoco hanno localizzato l'ultima cella agganciata del suo telefono, consentendo di ritrovare l'auto.

Al momento le operazioni, coordinate dai vigili del fuoco, si stanno concentrando dal bivio per Roisan, sulla Sr 28 verso Aosta, lungo il Buthier. Si sono attivate anche le unitò speleo alpino fluviali per procedere con le ricerche del disperso in acqua.

Alle operazioni partecipano l'Arma dei carabinieri, il Soccorso alpino della guardia di finanza e vigili del fuoco volontari. (ANSA).