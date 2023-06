Pd, al via quattro incontri sul territorio

(ANSA) - AOSTA, 13 GIU - Dopo l'avvio della campagna di tesseramento, il Pd Valle d'Aosta organizza quattro incontri sul territorio tra giugno e luglio per raccontare le attività promosse dal partito nelle amministrazioni regionali e comunali.

"Siamo contenti di avviare questi incontri - spiega il segretario Luca Tonino - lo volevamo fare già da tempo e finalmente iniziamo". Il primo sarà a Champdepraz il 14 giugno alle ore 20.30 presso la sede del circolo Pd Danilo D'Herin, in località Les Sales. Seguirà un appuntamento ad Aosta il 23 giugno 2023 alle 18 presso la sede del Pd in corso Battaglione.

Sono in fase di definizione le date di Morgex e di Nus.

"Il Partito democratico - si legge in una nota - continuerà ad organizzare eventi e attività per tutta l'estate, fino alla Festa dell'Unità che realizzeremo nel mese di settembre 2023.

Ogni nostra iniziativa è aperta agli/alle iscritti/e, ma anche a tutti e tutte coloro che vogliono essere aggiornati su ciò che sta facendo il Partito democratico in Valle d'Aosta". (ANSA).