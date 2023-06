Infermieri,Vallese alza stipendi per attrarne 60 in due anni

(ANSA) - AOSTA, 13 GIU - Il vicino Canton Vallese (Svizzera) punta ad assumere 60 infermieri a tempo pieno in poco più di due anni per le sue strutture sanitarie. L'obiettivo è di giungere, entro il 2025, a un rapporto di uno a cinque con i pazienti. Per questo il Consiglio di Stato, l'organo di governo del cantone, investirà sette milioni di franchi svizzeri (poco più di sette milioni di euro) nel 2023, altri 15 per il 2024 e 20 nel 2025.

I fondi per il 2023 serviranno innanzitutto ad alzare i salari del personale dell'ospedale del Vallese (fino a circa 2.000 franchi l'anno), aumentare le indennità notturne, per i fine settimana e i giorni festivi. I 15 milioni per il 2024 saranno impiegati anche per 20-30 nuove assunzioni, che con gli altri 20 milioni stanziati per il 2025 dovrebbero raggiungere le 60 totali.

E' allo studio l'istituzione di un contratto collettivo, di cui beneficerebbe anche il personale delle case di riposo e dei centri che forniscono assistenza domiciliare.

"Molti infermieri lasciano la professione prematuramente. In questo contesto di carenza, osservato sia a livello cantonale che nazionale ed evidenziato dalla pandemia di Covid-19 e dalla crescente complessità delle situazioni assistenziali, il Consiglio di Stato ha deciso di adottare importanti misure per migliorare le condizioni del personale infermieristico", si legge in un comunicato del governo del Vallese, che ha anche stanziato altri fondi a favore della scuola. (ANSA).