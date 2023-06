Precipitano sul Monte Bianco per 100 metri, un morto e un ferito

(ANSA) - AOSTA, 12 GIU - Un alpinista è morto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco dopo essere precipitato per un centinaio di metri. La vittima, un cinquantenne dell'Alta Savoia, stava percorrendo la traversata Midi-Plan, cresta che che collega l'Aiguille du Midi all'Aiguille du Plan, a una quota che varia dai 3.600 ai 3.800 metri. Lo riportano i media d'Oltralpe.

Il cinquantenne è caduto insieme al suo compagno di cordata, un adolescente, in corrispodenza di un crinale ancora molto innevato. E' stato il giovane, seppur gravemente ferito, a riuscire a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti in elicottero i gendarmi-soccorritori del Pghm di Chamonix insieme al personale sanitario. L'incidente è avvenuto verso le 14.30 di ieri. (ANSA).