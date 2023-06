Perseguita la ex compagna e la colpisce, arrestato a Verrès

(ANSA) - AOSTA, 12 GIU - Nella sera di venerdì scorso si è presentato nel ristorante di Verrès dove lavora la sua ex compagna: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ha iniziato a infastidirla e molestarla, arrivando anche a colpirla. La vittima dell'aggressione è stata difesa dai suoi colleghi, che hanno chiamato i carabinieri. L'uomo, 51 anni, è stato quindi arrestato per stalking. Stamane è tornato in libertà e nei suoi confronti è stata disposta l'applicazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa.

I due avevano convissuto sino ai primi mesi dell'anno e l'uomo non aveva accettato la fine della relazione, mettendo in atto - hanno ricostruito gli inquirenti - pedinamenti e atti persecutori. (ANSA).