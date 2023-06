Francofonia, Caveri in Camerun per Les Rencontres Africa

(ANSA) - AOSTA, 12 GIU - L'assessore agli Affari europei, innovazione, Pnrr e Politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri, parteciperà a "Les rencontres Africa", in Camerun dal 13 al 16 giugno. "Dall'inizio del 2023 abbiamo deciso di rientrare nell'Association des régions francophones, anche su spinta di Laurent Wauquiez, presidente della Région Auvergne-Rhône-Alpes.

In Camerun saranno rappresentati i Paesi dell'associazione, naturalmente quelli europei francofoni, Belgio e Romania ma anche Paesi asiatici. Sarà l'occasione per immaginare, pensando alla formazione professionale, anche a una migrazione ragionata nell'ambito di accordi seri per la formazione", dice Caveri.

"Negli anni abbiamo perso il contatto con l'association international de la Francophonie e come governo ci rientriamo per fare una piccola politica internazionale per rafforzare legami che creano una finestra sul mondo per la Valle d'Aosta", conclude Caveri. (ANSA).