Berlusconi: Testolin, lascerà un vuoto non solo nel centrodestra

(ANSA) - AOSTA, 12 GIU - Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin (Union valdotaine), esprime "cordoglio personale e a nome della giunta per la scomparsa di Silvio Berlusconi. E' stato un protagonista della scena politica italiana e internazionale degli ultimi 30 anni".

"Lascerà - ha detto Testolin, a margine della consueta conferenza stampa del governo regionale del lunedì - un importante vuoto nel mondo politico nazionale, non solo del centrodestra. Questo è motivo di riflessione oltre che di un pensiero per la sua famiglia e per gli appartenenti di Forza Italia, sia nazionali, sia regionali". (ANSA).