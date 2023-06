Berlusconi: Rollandin, aveva una grande capacità di statista

(ANSA) - AOSTA, 12 GIU - "Ho avuto il piacere e l'onore di conoscere e lavorare con lui in occasione di diversi incontri e riunioni istituzionali e ho personalmente avuto modo di apprezzarne la grande capacità di statista, l'innata dote di ascolto e di comprensione, e l'attenta disponibilità più volte dimostrata durante i nostri lunghi ed interessanti momenti di confronto sulle peculiarità della nostra Regione". Così l'ex presidente della Regione Valle d'Aosta Augusto Rollandin, nella veste di attuale presidente del movimento Pour l'autonomie, ricorda Silvio Berlusconi.

Il movimento autonomista, in una nota, "esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa" di Berlusconi, "che nel suo percorso umano, politico ed imprenditoriale ha lasciato la sua indelebile impronta sulla storia e sulla politica italiana degli ultimi trent'anni". (ANSA).