Berlusconi: Rini, insisteva per tornare in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 12 GIU - "L'ultima volta che ci siamo visti aveva insistito perché voleva venire in Valle d'Aosta e fare una cena con i simpatizzanti, ricordo che abbiamo parlato a lungo di questo". Così all'ANSA Emily Rini, coordinatrice di Forza Italia in Valle d'Aosta e consigliera del vice presidente del Consiglio dei ministri Antonio Tajani, ricordando Silvio Berlusconi. Nel 2018 il leader di Forza Italia era già stato nella regione alpina in vista delle Regionali.

"L'ho sentito l'ultima volta - ricorda Rini - poche settimane fa. Era molto forte, assolutamente determinato, l'ho sentito come sempre. Mi ha parlato ancora di futuro, del partito, del radicamento. Chiedeva costantemente informazioni su come procedeva il lavoro sul territorio. Dava consigli, preziosi consigli".

L'ultimo incontro di persona era stato "per l'analisi del voto" delle politiche del settembre 2022, quando Emily Rini, candidata alla Camera per il centrodestra in Valle d'Aosta, non era riuscita a centrare l'elezione. "Aveva voluto avere il dettaglio preciso di tutti i Comuni, di tutta la situazione. Mi aveva molto colpito questo".

"L'ho conosciuto sei anni fa". Una volta "arrivata nel partito - ricorda Rini - sono stata accolta veramente a braccia aperte. Mi ha fatto sentire subito una parte integrante, importante, del partito. Lui sapeva valorizzare ognuno, tirare fuori il meglio da ognuno e spronare ognuno a fare sempre meglio. E' quello che mi ha veramente colpito dalla prima volta che l'ho visto. Lui non ti dedicava cinque minuti, quando andavi da lui stavi veramente delle ore. Lui ti raccontava, di parlava, ti ascoltava. Quello che mi colpiva era il suo lato umano: al di là del lavoro, chiedeva sempre della famiglia, dei miei figli, del bambino piccolo". (ANSA).