Berlusconi: Lega Vda, abbiamo condiviso tante sue battaglie

(ANSA) - AOSTA, 12 GIU - "Il presidente Berlusconi sin dalla sua discesa in campo ha contribuito a costruire una alternativa politica per il Paese e a guidare tante battaglie che il nostro movimento ha condiviso pienamente". Così in una nota la segreteria regionale della Lega Vallée d'Aoste "esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia Berlusconi e a tutta Forza Italia".

Da sempre Berlusconi è stato, si legge, "vicino e amico del nostro movimento e del nostro segretario federale Matteo Salvini". (ANSA).