Berlusconi: Lattanzi, straordinario al di là dei giudizi

(ANSA) - AOSTA, 12 GIU - "Oggi provo tristezza ma anche tanta gratitudine per aver conosciuto una persona con delle capacità straordinarie, al di là di quelli che possono essere i giudizi di ognuno. Anche i nemici gli riconoscono le capacità straordinarie che io ho avuto il piacere di conoscere". Così viene ricordato all'ANSA Silvio Berlusconi da Massimo Lattanzi, ex coordinatore regionale di Forza Italia, "dai primi club in Valle d'Aosta sorti alla fine del 1993 sino al luglio 2018, quando lasciai per tornare a dedicarmi completamente al mio lavoro".

"Abbiamo sempre continuato a sentirci, fino a sei mesi fa, quando poi - spiega Lattanzi - è stato decisamente peggio.

Parlavamo di politica, qualche battuta di calcio sempre, con il Monza, temi molto amichevoli, anche per il tramite di Adriano Galliani".

"Come era fatto Berlusconi lo hanno capito tutti, anche i suoi avversari, anche i giornalisti malevoli che - afferma Lattanzi - strumentalizzavano le sue battute per cercare di screditarlo. E' un personaggio che rimarrà nella Storia. Non aveva limiti mentali, quello che pensava di poter dire lo diceva. Non aveva pregiudizi, non capiva perché non tutti lo amavano. Lui voleva piacere a tutti i costi". (ANSA).