Berlusconi: Forza Italia Vda, dopo di lui nulla più come prima

(ANSA) - AOSTA, 12 GIU - "È con immenso dolore che tutta Forza Italia Valle d'Aosta si stringe attorno alla famiglia del presidente Silvio Berlusconi a seguito della scomparsa del nostro leader. Uomo di Stato, uomo di pace e uomo delle istituzioni, ha lasciato un'impronta indelebile nel nostro Paese e nel modo di fare e di interpretare la politica, sia in Parlamento come sui territori, poiché, dopo di lui, nulla è più stato come prima". Così in una nota Forza Italia Valle d'Aosta.

"Convinto federalista, era amante delle montagne e - proseguono gli azzurri - profondo conoscitore della Valle d'Aosta, sulle cui vicende voleva essere prontamente aggiornato attraverso il dialogo costante che aveva con la nostra coordinatrice Emily Rini. Il presidente Berlusconi era un vincente, una persona grande nella sua semplicità, a volte addirittura disarmante: come non ricordare, d'altra parte, una riunione del nostro coordinamento regionale di un anno e mezzo fa, a cui volle partecipare direttamente in videocollegamento per conoscere uno a uno tutti i tesserati valdostani? Il presidente Silvio Berlusconi lascerà un grande vuoto nella politica italiana ed europea poiché lui e solo lui, con Forza Italia, fu il primo a farsi portatore dei valori liberali, cristiani, garantisti, europeisti e atlantisti in politica.

Valori che sono tuttora attuali, anzi valori che sono quanto mai attuali. Così come preziosi, oggi come domani, saranno i suoi consigli, forniti anche ultimamente, tesi a insegnarci, prima di tutto, cosa siano l'amicizia e l'umanità. Grazie di tutto, presidente". (ANSA).