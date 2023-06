Berlusconi: Fdi Valle d'Aosta, è morto un grande uomo

(ANSA) - AOSTA, 12 GIU - "È mancato un grande uomo, un geniale imprenditore, una persona generosa che ha lasciato il segno nella storia della politica italiana. A Lui va la nostra riconoscenza per il suo incessante impegno a difesa della libertà e per aver creato e voluto il centrodestra in Italia".

Così su twitter Fratelli d'Italia Valle d'Aosta commenta la morte di Silvio Berlusconi. (ANSA).